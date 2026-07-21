Su Instagram spunta un “cuoricino” del portoghese a un video di una tv spagnola che attacca pesantemente Infantino e la Selecciòn

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Su Instagram è spuntato un like di Cristiano Ronaldo a un video di un’emittente spagnola che riproponeva la tesi del complotto ordito dalla Fifa per far vincere i Mondiali 2026 all’Argentina: è la prova della frustrazione di CR7 per aver perso il confronto a distanza con Leo Messi?

Ronaldo, i Mondiali e il complotto pro-Argentina

L’Argentina è stata davvero favorita dalla Fifa nel corso del suo cammino ai Mondiali 2026? Sì, secondo un gran numero di tifosi e appassionati di tutto il mondo che, soprattutto sul web, hanno rilanciato tesi complottiste di ogni tipo nel corso del torneo sui presunti favori ottenuti dalla Selecciòn. Tesi che, a quanto pare, hanno convinto anche Cristiano Ronaldo.

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Il like di Ronaldo al video complottista

Nella serata di ieri, infatti, su Instagram è spuntato un like da parte del profilo ufficiale di CR7 a un video dell’emittente spagnola Antena 3 che rilanciava la tesi del complotto Fifa pro-Argentina. “L’Argentina avrebbe dovuto essere eliminata già da 5 partite, ma con gli aiuti della Fifa, che è una delle istituzioni più corrotte sulla faccia della terra, è riuscita ad andare avanti”, afferma l’opinionista spagnolo Ruben Amon nel video pubblicato prima della finale poi persa dalla Selecciòn contro la Spagna. Tanti i like al filmato: tra questi impossibile non notare quello di Ronaldo.

Ronaldo e il confronto ai Mondiali con Messi

Ma che significato può avere il like del portoghese? Ronaldo si è davvero unito al coro dei critici della Fifa – mai così ampio come in questa edizione della Coppa del Mondo – o semplicemente si è lasciato andare a un gesto di frustrazione contro l’Argentina del suo storico rivale Leo Messi? Una frustrazione comprensibile, conoscendo l’ego gigantesco del portoghese, al termine di un Mondiale che per molti addetti ai lavori ha fornito il verdetto finale sulla domanda attorno alla quale il mondo del calcio ha dibattutto negli ultimi vent’anni: è più forte Messi o Ronaldo?

Nessuno dei due è riuscito a sollevare la Coppa del Mondo, ma l’impatto dell’argentino sul torneo e sul cammino della sua nazionale è stato impressionante, al punto che Messi rimane, a 39 anni, il favorito per il prossimo Pallone d’Oro. Ronaldo, invece, è stata la grande delusione nel Portogallo e non solo. E il like per sminuire l’impresa del rivale, in fondo, rivela semplicemente che il “marziano” Ronaldo, in fondo, è un uomo non immune alla gelosia…