Ronaldo si prende la rivincita ma si infuria alla domanda su Messi nel post Portogallo-Uzbekistan. La puntura di Ibrahimovic

La stella portoghese zittisce le domande su Messi, firma un record storico ai Mondiali e risponde alle critiche. Anche Zlatan Ibrahimovic dice la sua sul bomber

Cristiano Ronaldo show in campo e fuori. Prima la doppietta nel match del Mondiale contro l’Uzbekistan, poi la rabbia in conferenza stampa per evitare la risposta ad una domanda su Lionel Messi. A punzecchiare l’attaccante lusitano – che ha interrotto bruscamente un giornalista che stava introducendo una domanda sul fuoriclasse argentino – è stato Zlatan Ibrahimovic in versione commentatore di Fox Sport.

Ronaldo evita la domanda su Messi

Nessuna voglia di commentare Messi o di alimentare confronti personali nel giorno in cui è tornato protagonista assoluto del Mondiale. Alla domanda (neanche terminata) sullo show della Pulce la reazione di Cristiano Ronaldo è stata immediata e senza possibilità di replica: “Il prossimo”. Un modo chiaro per far capire di non voler affrontare l’argomento.

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Pochi istanti dopo, rivolgendosi agli altri cronisti presenti in zona mista, Ronaldo ha spiegato la propria posizione: “Vai, vai, vai…”, ha detto invitando un altro giornalista a intervenire. Poi ha aggiunto: “Vi rispondo ma dipende da quello che mi chiedete. Altrimenti non parlo”.

La rivincita dopo le critiche: “Sembrava mi fossi ritirato”

La doppietta contro l’Uzbekistan ha consentito a CR7 di cancellare le polemiche che avevano accompagnato il suo debutto nella competizione. Dopo la gara, il capitano portoghese ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate nei giorni precedenti. Durante l’esultanza aveva gridato “Sono tornato, sono tornato!”, un messaggio poi ribadito anche ai microfoni: “È solo per non dimenticare. È la risposta alle critiche… è così da 23 anni”, ha spiegato Ronaldo.

L’attaccante ha raccontato di aver vissuto una settimana particolarmente complicata: “So che chi lavora sodo, Dio lo aiuta. È stata una settimana dura, buia, iniziata come se mi fossi ritirato dal calcio. Ma ho resistito come resisto sempre perché credo nel lavoro. È stata dura, devo ammetterlo, ma siamo tornati”.

Siparietto in zona mista: “Sei il nostro capo, dacci un aumento”

Dopo il momento di tensione legato alle domande su Messi, l’atmosfera si è fatta decisamente più leggera grazie a un curioso scambio con due giornalisti. Uno degli inviati ha ricordato a Ronaldo il recente ingresso nel capitale di LiveMode, scherzando sul fatto che fosse diventato il loro datore di lavoro. “Ciao Cristiano. Abbiamo due domande per te. Ora sei azionista di LiveMode, hai recentemente acquisito una quota della società, quindi tecnicamente sei il nostro capo. Prima di tutto, sei il miglior capo del mondo. In secondo luogo, volevamo chiederti quando potremo negoziare un aumento di stipendio”.

La battuta ha colto di sorpresa il campione portoghese, che non è riuscito a trattenere una risata. Il secondo giornalista ha rincarato la dose: “Da parte mia non voglio un aumento. Volevo chiederti se, con l’evolversi del nostro rapporto, sia possibile avere un’auto aziendale. Può essere una qualsiasi delle tue”. Ronaldo ha apprezzato l’ironia e ha risposto divertito: “Mi piace il senso dell’umorismo. Oggi è il giorno giusto per averne. Dopo l’ultima partita non lo era, oggi sì”.

Ibrahimovic punge CR7: “Non se n’è mai andato”

A commentare l’esultanza di Ronaldo è stato anche Zlatan Ibrahimović, che ha ironizzato sul celebre grido “Sono tornato”. Dice l’ex attaccante svedese a Fox Sport: “Sono rimasto un po’ confuso quando l’ho sentito. ‘Sono tornato’? Tornato da dove esattamente? L’ultima volta che ho controllato, Cristiano non si era mai allontanato dai riflettori nemmeno per un giorno”, ha dichiarato lo svedese.

Ibrahimovic ha proseguito sottolineando come la popolarità di Ronaldo non sia mai diminuita nel corso degli anni: “Cristiano ha giocato, segnato, battuto record e fatto parlare di sé per tutto questo tempo. Ecco perché mi ha fatto ridere. Il mondo del calcio parla di lui ogni settimana, i difensori si preoccupano ancora per lui e gli stadi sono ancora pieni per vederlo. Non sembra proprio che sia sparito”. Infine, la stoccata conclusiva: “Per Cristiano Ronaldo annunciare il suo ritorno è come se il sole annunciasse che sorgerà domani. La verità è che i giocatori trascorrono la loro carriera cercando di raggiungere il loro livello di rilevanza. Anche nei suoi giorni più tranquilli, la gente parla ancora più di lui che della maggior parte dei calciatori. Quindi, quando ho sentito ‘Sono tornato’, ho pensato: Cristiano, amico mio… non te ne sei mai andato. Tutti gli altri stanno ancora cercando di recuperare”.

Un primato mai raggiunto prima nella storia dei Mondiali

Oltre alla vittoria del Portogallo, Ronaldo ha conquistato un altro straordinario record personale. Grazie alle reti segnate nell’edizione 2026, è diventato il primo calciatore nella storia a trovare il gol in sei diverse Coppe del Mondo. Batttuto Messi che nel 2010 non segnò neanche una rete.

Il suo percorso mondiale è iniziato nel 2006 e continua vent’anni dopo:

Germania 2006: 1 gol

Sudafrica 2010: 1 gol

Brasile 2014: 1 gol

Russia 2018: 4 gol

Qatar 2022: 1 gol

Stati Uniti, Canada e Messico 2026: 2 gol

Il totale sale così a 10 reti nelle fasi finali dei Mondiali. Nella classifica dei migliori marcatori di sempre della competizione resta ancora distante dal primato detenuto da Lionel Messi, ma il torneo è ancora in corso e la graduatoria potrebbe cambiare.