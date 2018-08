Ronaldo spacca la A, Pallotta scatena la polemica

Il conto alla rovescia verso il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus si accorcia sempre più. Il giorno storico sarà domenica 12 agosto a Villar Perosa nella consueta passerella contro la Primavera, appuntamento imperdibile dell’estate bianconera. Facile immaginare come il paesino di cui è originaria la famiglia Agnelli si riempirà all’inverosimile per un evento così importante, mentre sei giorni dopo sarà tempo di prima ufficiale sul campo del Chievo, il “Bentegodi”, già sold out da giorni. Eppure, il clamoroso acquisto messo a segno dai campioni d’Italia ormai un mese fa non sembra aver messo tutti d’accordo. Se da una parte, come testimonia il possibile affare-Modric da parte dell’Inter, l’arrivo di CR7 ha scatenato quello “spirito di emulazione” che può solo fare bene ad un campionato a caccia dello splendore e della competitività perdute, le voci fuori dal coro non mancano.

Da chi sostiene che la cessione di Higuain abbia indebolito la Juventus a chi crede che il campionato 2019 sarà equilibrato più e come rispetto all’ultimo, caratterizzato dal testa a testa durato fino alla fine tra i bianconeri e il Napoli. Poi c’è anche chi, come il presidente della Roma James Pallotta, regala battute di fuoco alla rivale storica dei giallorossi. In un'intervista doppia a Kluivert e Manolas per il canale You Tube della Roma, Pallotta ha prima parlato delle dolorose cessioni di Alisson e Nainggolan (“La gente deve capire che a volte si è costretti a fare certe scelte, poi si spera di acquistare giocatori di personalità che siano migliori. La gente pensa che sia facile acquistare e cedere i giocatori, ma non è così”), per poi regalare il proprio punto di vista sullo sbarco in Italia di Cristiano: “Non lo dico per stimolarlo a smentirmi, ma la Serie A è un campionato più tattico rispetto alla Liga, per cui penso che potrebbe avere più difficoltà rispetto alla Spagna. Però sono contento che sia qui, per la Serie A, un campionato troppo spesso sottovaluto. Poi mi chiedo come lo pagheranno…”.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 21:10