Ronaldo spera nel ritorno dei tifosi: "Mi mancano i 'buu'"

Cristiano Ronaldo grande protagonista nella cerimonia della consegna dei Globe Soccer Awards, evento andato in scena a Dubai: l’attaccante della Juventus è stato eletto il ‘miglior giocatore del secolo’, battendo la concorrenza di altri big come Messi, Salah e Ronaldinho.

Una grande soddisfazione personale per il fuoriclasse portoghese che si è anche espresso in merito alla riapertura degli stadi ai tifosi: l’augurio è che presto gli spalti possano riempirsi come un tempo. “Giocare in uno stadio vuoto è noioso. La salute è importante e per questo bisogna rispettare i protocolli, ma scendere in campo con nessuno presente sugli spalti è davvero una cosa bizzarra”.

Anche i fischi e i mugugni avversari sono ‘ben accetti’: la carica che Cristiano Ronaldo ha sempre tratto da questi comportamenti è innegabile. “Mi piace sentire gli applausi, ma anche quando i tifosi avversari mi fischiano e mi criticano. I ‘buu’ che ricevo quando tocco il pallone o segno un goal mi motivano tantissimo. Spero che nel 2021 si possa rivedere la gente negli stadi”.

OMNISPORT | 27-12-2020 18:33