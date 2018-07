Ronaldo spiazza anche Capello

Lui di campioni ne ha allenati tanti, in Italia e in Spagna. Ma Cristiano no. Fabio Capello è tra i più sorpresi per l’acquisto di Ronaldo da parte della Juventus. L’ex tecnico, tra le altre, anche dei bianconeri, è intervenuto a ‘Sky Sport’ per commentare il clamoroso trasferimento del portoghese a Torino: “Bisogna fare i complimenti ad Agnelli e Marotta, questo è il vero colpo del calciomercato mondiale. È un acquisto geniale per la Juventus e per tutta la Serie A. Ronaldo farà sicuramente la differenza per la squadra, ma è molto importante per tutto il calcio italiano. Ronaldo è una macchina da soldi per se stesso e per la società. Non pensavo che l'affare si sarebbe fatto, da Madrid mi arrivavano voci contrarie".

Adesso però l’attenzione si sposta già sul piano tattico. Come e dove giocherà Cristiano? “Ronaldo adesso gioca da centravanti, a questo punto credo che Higuain possa lasciare la Juve. Sarri al Chelsea lo aspetta a braccia aperte”.

Per fare arrabbiare 'Don Fabio' però bisogna paragonare Cristiano al Ronaldo allenato da Capello a Madrid: “Sul piano della tecnica e della velocità di saltare l'uomo era un'altra cosa, e di livello nettamente superiore. Se quel Ronaldo si fosse curato come si cura questo…Ma ha fatto tutto l'opposto".

SPORTAL.IT | 10-07-2018 22:45