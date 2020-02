Ronaldo stufo dei compagni. Lo scrivono in Spagna

Come se non bastassero, in casa Juventus, le critiche a Maurizio Sarri in seguito alla sconfitta contro l'Hellas Verona e alle ultime prestazioni non convincenti della squadra, dalla Spagna arriva un vero e proprio fulmine a ciel sereno che riguarda l'unico giocatore capace di salvarsi nella serata di sabato, il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Secondo la rivista spagnola 'Don Balon', infatti, CR7 sarebbe sul punto di perdere la pazienza con i compagni di squadra, e più in generale non si sentirebbe felice a Torino.

I cronisti spagnoli hanno notato come Ronaldo, alla fine dell’incontro, non sia andato neppure a salutare i tifosi bianconeri arrivati nella città scaligera. Nonostante la battuta d'arresto, la Juventus è in testa alla classifica a pari punti con l’Inter ed è agli ottavi di Champions, ma il portoghese sarebbe "stufo dei suoi compagni di squadra".

Se Ronaldo dovesse decidere di lasciare i bianconeri a fine stagione, qualora gli obiettivi di squadra non dovessero realizzarsi, tornerebbe a bussare alla sua porta il Real Madrid: Florentino Perez, presidente dei Blancos, aprirebbe senza problemi a un rientro del suo ex pupillo.

Secondo 'Don Balon', "Perez sa che tornare a ingaggiare Cristiano sarebbe una pazzia, ma non scarta l’ipotesi. Il colpo di marketing sarebbe brutale". L'attaccante bianconero, oltre alle ambizioni di squadra, ha anche quella personale di raggiungere Leo Messi a quota sei Palloni d'Oro, ma se la Juventus non riuscisse ad andare avanti in Champions e a vincere lo scudetto, il portoghese rischierebbe di non raggiungere il suo obiettivo personale.

Non resta, quindi, che vedere come CR7 si comporterà nelle prossime partite, non solo per quanto riguarda la prestazione in sé ma anche per quel che possono indicare piccoli gesti nei confronti dei tifosi, dello staff tecnico e dei compagni di squadra bianconeri.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 17:33