Ronaldo umiliato: si arrabbia con i compagni, viene sostituito dopo 45' e l'Al Nassr da 0-2 rimonta e vince in 10 uomini

Cr7 nervoso e sotto tono viene lasciato negli spogliatoi nell'intervallo, la squadra di Postecoglou in 10 fa tre gol al’Al Ettifaq trascinata da Manè

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Il tramonto degli dei può iniziare anche da una sostituzione. Se il suo Al Nassr può sorridere per un successo insperato contro l’Al Ettifaq per Cristiano Ronaldo non è stata una serata da ricordare. L’asso portoghese, al debutto da titolare in stagione, si è platealmente infuriato con i compagni dopo il gol del 2-0 per gli avversari con cui si è chiuso il primo tempo, è apparso nervoso e improduttivo in campo senza incrementare il bottino di gol con l’obiettivo quota 1000 gol in carriera, ed è stato sostituito nell’intervallo con l’Al Nassr che nella ripresa, in 10 uomini, ha rimontato e vinto per 3-2.

Al Nassr in 10 uomini dopo soli 10′

L’espulsione del portiere Bento per un brutto fallo su Dembélé fuori area. dopo soli 10′ ha pesato non poco sulla squadra di Postecoglou, il suo l primo vero test come allenatore dell’Al Nassr è stato superato a fatica. Se l’errore di Bento sembrava difficile da digerire, quelli del suo sostituto Al Outabi sono stati ancor più clamorosi. Dopo mezz’ora di gioco, Duda ha rubato palla nella trequarti avversaria, si è lanciato in avanti e ha scagliato un tiro dalla media distanza. Sembrava innocuo, ma il portiere se l’è lasciato sfuggire, allungandosi troppo tardi.

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Ronaldo, rabbia e sostituzione

I volti smunti di Cristiano Ronaldo e Postecoglou rispecchiavano perfettamente l’accaduto. A pochi minuti dalla fine del tempo il portiere si è lasciato sfuggire di nuovo la palla in rete, questa volta da Álvaro Medrán con un tiro dalla distanza che sembrava senza troppe pretese. È in quel momento che le telecamere indugiano su Ronaldo: il portoghese appare furioso e chiede insistentemente ai propri compagni una reazione, mostrando tutta la frustrazione per come si è messa la partita. Al rientro dagli spogliatoi arriva però la decisione che sorprende tutti. Ronaldo non torna in campo: Postecoglou lo sostituisce con Abdullah Al-Khaibari, un centrocampista,

La rimonta nella ripresa

Senza la stella portoghese, João Félix ha preso ancora una volta le redini del gioco, fornendo due assist a Mané e Al Amri . L’ex giocatore del Liverpool ha poi siglato il terzo e ultimo gol. Il VAR ha rischiato di rovinare la festa con un possibile fuorigioco, ma l’arbitro ha confermato la rete sancendo il definitivo successo per 3-2 dell’Al Nassr che manda un messaggio chiaro ai rivali: c’è vita anche oltre Ronaldo.