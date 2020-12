Ronaldo, un post su Instagram da vero leader

Cristiano Ronaldo ha steso il Barcellona con una doppietta su rigore che non lascia spazio a repliche. Raramente si è vista un’abnegazione tale dal punto di vista difensivo dell’asso di Madeira, che fino all’ultimo minuto rincorreva gli avversari come un ossesso. Chapeau.

Nel post partita, con un bel post su Instagram che raffigura tutta la squadra negli spogliatoi, Ronaldo ha scritto: “Sempre bello ritornare in Spagna e in Catalogna, sempre difficile giocare al Camp Nou contro una delle squadre più forti che abbia mai affrontato. Oggi siamo stati una squadra da Champions! Una famiglia vera, forte e unita! Giocando così, non abbiamo nulla da temere fino alla fine della stagione. Andiamo ragazzi, Andiamo Juventus. Fino alla Fine”.

OMNISPORT | 08-12-2020 23:55