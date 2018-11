Ronaldo uomo assist, la Juventus vince col minimo sforzo

Come risposta alle cinquine di Napoli e Inter non è esattamente il massimo, ma il calcio di Max Allegri, si sa, è tutto sostanza e pochi fronzoli. Alla fine, allora, resta la decima vittoria su undici partite di campionato per la Juventus, che torna a più sei sulle due inseguitrici e si prepara con relativa tranquillità alla gara di mercoledì contro il Manchester United di Mourinho e Pogba. Una gara che, se vinta, manderà i campioni d’Italia agli ottavi di Champions e da primi nel girone con ben due giornate d’anticipo. Per i bianconeri il traguardo sarebbe fondamentale da raggiungere in modo da poter gestire nel migliore dei modi la seconda parte del girone d’andata, quella nella quale si concentreranno le partite più impegnative, compreso lo scontro diretto con l’Inter. Un ciclo che inizierà già domenica prossima in casa del Milan, dove per mantenere il vantaggio sulle rivali potrebbe non bastare le “chiazze” di Juve viste anche contro il Cagliari.

Dopo il pareggio, l’unico stagionale, contro un’altra squadra rossoblù, il Genoa, Allegri aveva infatti chiesto di tenere alta la tensione. Appello raccolto in avvio, quando il gran pressing e i ritmi altissimi imposti dai bianconeri avevano prodotto il vantaggio firmato Dybala, dopo appena 40”, su invito di Bentancur. Troppo facile, devono aver pensato Chiellini e compagni, così riecco la modalità gestione. Ritmi bassissimi, possesso palla sterile e un controllo pericoloso di un vantaggio minimo, complice anche un Ronaldo questa sera poco ispirato, ma sempre a disposizione dei compagni. Gli unici sussulti sembrano venire dal Var, che dopo tre minuti di verifica sul gol dell’argentino, sorvola su due falli di mano sospetti, di Benatia e di Bradaric, nelle rispettive aree di rigore.

Il Cagliari ha preso coraggio pareggiando al 36’ con Joao Pedro, dopo un miracolo di Szczesny su Pavoletti, ma la fortuna è andata in soccorso della Juventus dopo meno di due minuti, quando un innocuo cross di Douglas Costa è stato spinto nella propria porta da una goffa autorete di Bradaric. Pur con ancora un tempo a disposizione, la gara è di fatto finita qui. Nella ripresa il Cagliari non ha più avuto la forza di reagire, alzando il baricentro solo nel finale. Come non detto, perché i giocatori di Maran sono stati puniti in contropiede da un angolo a favore: Ronaldo ha offerto a Cuadrado il gol della tranquillità e della decima vittoria in campionato.



SPORTAL.IT | 03-11-2018 22:45