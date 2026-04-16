Ronaldo vince ancora, ultima spallata a Inzaghi: pronta la festa per il titolo proprio nello scontro diretto Al Nassr-Al Ahli

Cr7 non segna nonostante tante occasioni ma la sua squadra, trascinata da Joao Felix, batte l'Al Etiffaq e va a +10 sull'ex allenatore dell'Inter

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E sono 17. Una dietro l’altra. L’Al Nassr centra il 17esimo successo di fila battendo di misura (1-0) l’Al Etiffaq e vola verso il titolo in Saudi League. La squadra di Ronaldo ha ora 10 punti di vantaggio sull’Al Ahli di Inzaghi (che gioca domani) a 4 giornate dalla fine e con la concreta prospettiva di conquistare il titolo nello scontro diretto del 29 aprile, alla 32esima giornata.

Ronaldo spreca, Joao Felix brilla

Contro l’Al Etiffaq Ronaldo – che è rientrato non da molto dopo un infortunio – è rimasto all’asciutto: il fuoriclasse ex Juventus – che è a soli 32 gol dal record delle 1000 reti in carriera – ha avuto diverse occasioni ma ha sprecato troppo sotto porta. A brillare e a trascinare l’Al Nassr è stato Joao Felix che ha mostrato tutto il suo talento. La stella portoghese ha sfoggiato una prestazione super. Ha dettato il ritmo, si è ben integrato con i compagni e ha mostrato i suoi lampi di qualità . Prestazioni come questa danno l’impressione che l’ex attaccante del Milan possa ancora dire la sua in Europa.

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Il primo tempo è stato controllato dall’Al Nassr. Moussa Dembélé ha avuto la prima occasione della partita fallendo un uno contro uno con Bento. Pochi minuti dopo un tiro di Cristiano Ronaldo è stato parato da Rodak, quindi Coman ha trovato il gol partita superando il portiere avversario e depositando in rete. Ll’Al Ettifaq ha cercato di costruire azioni offensive partendo dalle retrovie ma è stato costretto a ricorrere a lanci lunghi per cercare di sfuggire alla pressione avversaria, senza ottenere risultati.

Prima grande gioia per Cr7 vicina

Nella ripresa Cristiano Ronaldo si è visto negare un rigore per fallo di mano in area: l’arbitro ha lasciato proseguire il gioco. La stella portoghese ha avuto innumerevoli occasioni da gol durante la partita, ma ha dovuto accontentarsi dei tre punti che lo avvicinano al titolo, il primo vero successo importante da quando è in Arabia assieme alla Champions asiatica. E festeggiare contro i rivali dell’Al Hilal di Inzaghi sarà per lui una doppia gioia. Proprio Ronaldo si era lamentato di come sul mercato l’ex tecnico nerazzurro fosse stato accontentato in tutto (con la ciliegina di Benzema) mentre dall’altra parte sono arrivate accuse di favoritismo arbitrale nei confronti dell’Al Nassr.