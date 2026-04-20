Ronaldo vola in semifinale di Champions con l'Al Nassr ed è a -30 dai 1000 gol aspettando l'ultimo schiaffo a Inzaghi

Trentunesima rete stagionale di Cr7 che è vicino a centrare il double in Arabia, travolto l'Al Wasl, decisivo anche Joao Felix con due assist

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E’ una macchina da gol che non conosce soste. Cristiano Ronaldo continua a segnare e si avvicina sempre di più al suo primo titolo ufficiale con l’Al Nassr sognando il double a fine stagione. La stella portoghese, che con il suo club è primo in Saudi League, ha segnato il gol del vantaggio contro l’Al Wasl nei quarti di finale della Champions League 2 , la seconda competizione per club più prestigiosa in Asia. Anche il suo connazionale João Félix è stato determinante nel 4-0 finale con due assist, uno dei quali per Iñigo Martínez.

I record di Ronaldo

Con questo gol, il bottino stagionale di Cr7 sale a 31 reti (26 con l’Al Nassr e 5 con la nazionale portoghese) ed ora è a -30 dal traguardo dei 1000 gol in carriera. Con la vittoria per 4-0, l’Al Nassr si qualifica per le semifinali di Champions League 2. Oltre alla qualificazione continentale e al titolo di campione praticamente in tasca, la stella portoghese può concentrare i suoi sforzi per arrivare ai Mondiali del 2026 in perfetta forma.

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L’eurogol di Cr7

La rete che ha sbloccato la gara è stata segnata alla sua maniera, da campione assoluto. Una progressione sulla fascia, un inserimento in area di rigore di un compagno, un cross all’indietro del terzino e un tiro sul secondo palo. Assieme a lui ha brillato ancora una volta Joao Felix. Due assist in partita per l’ex Milan e una serie di prestazioni che, con il passare delle settimane, lo stanno consacrando come uno dei migliori giocatori del calcio saudita. Il secondo gol è stato in salsa spagnola. Joao Felix ha crossato perfettamente in area e Iñigo Martinez ha insaccato di testa battendo Mohamed Ali. Anche il terzo gol portava la firma del “Menino” (Joao Felix). Un’azione ben orchestrata su calcio d’angolo si è conclusa con un altro cross del portoghese, che Al-Amri ha finalizzato. 3-0 al 26′.

18 vittorie di fila per l’Al Nassr

Nella ripresa, con la partita sotto controllo, Cristiano Ronaldo ha avuto due chiare occasioni per aumentare ulteriormente il vantaggio ma ha fallito le chances prima con un tiro da fuori area e poi con un colpo di testa che è terminato di poco sopra la traversa. Per risparmiare energie e mantenere alto il morale della squadra, Jorge Jesus ha sostituito João Félix e il capitano portoghese al 66′. L’Al Nassr non ne ha risentito e Mané – che aveva preso il posto di Ronaldo – ha poi sigillato la vittoria con la rete del 4-0. L’Al Nassr è una vera e propria macchina da guerra. L’Al Nassr continua la sua striscia vincente sia in Saudi League che Champions League 2, con 18 vittorie consecutive. Ora manca l’ultimo schiaffo a Inzaghi, che insegue in campionato con un distacco difficilmente colmabile, e per Ronaldo sarà gioia completa anche per vendicarsi delle illazioni dell’Al Ahli dell’ex tecnico dell’Inter.