Rooney furioso con Mou: "Imbarazzante"

Wayne Rooney non le manda a dire a Josè Mourinho.

Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sports con Gary Neville, l’attaccante ex Manchester United ha trattato diversi temi, tra cui il suo rapporto con il tecnico portoghese: “Ci sono stati attimi in cui ho pensato di non essere abbastanza forte per giocare. Mi è successo quando Mourinho mi lasciava in panchina, credevo di allenarmi bene ma non avevo mai la chance per dimostrarlo. Nella finale di Europa League ho giocato solo un minuto: sono stati momenti imbarazzanti”.

Rooney si è poi soffermato su un episodio accaduto durante la finale di Coppa di Lega contro il Southampton, vinta per 3-2 con una rete di Ibrahimovic nel finale: “Durante la partita, il mister mi si avvicinò per dirmi: ‘Voglio che alzi il trofeo’. Io pensai: ‘Ma se non ho giocato neanche un minuto!’. Ma lui fu irremovibile, così alla fine fui io ad alzare la coppa. Fu in quel momento che mi convinsi che dovevo assolutamente lasciare il Manchester United”.

Il centravanti inglese non ha però intenzione di abbandonare il calcio: “Mi piace ancora, amo stare sul campo e che sia Premier League o Major League Soccer, le mie sensazioni non cambiano”.

Ultima battuta sulla propria avventura in Nazionale: “Nel complesso direi che è stata positiva, il record di gol è stato il punto più alto ma non posso dimenticare i fallimenti nei tornei. Euro 2004 fu una grande occasione: se non mi fossi fatto male contro il Portogallo forse avremmo vinto. Come si spiegano i tanti ko nelle manifestazioni importanti? Credo che i nostri manager fossero bravi, ma non erano allo stesso livello di un allenatore tedesco o italiano. Steven Gerrard è stato il calciatore più forte con cui abbia giocato in Nazionale. L’avversario più duro da battere? Sicuramente la Spagna”.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 17:15