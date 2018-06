Rose: "Il Mondiale mi ha salvato dalla depressione"

La stampa inglese ha riportato le dichiarazioni shock rilasciate da Danny Rose, tersino del Tottenham e della nazionale inglese: "In questa stagione ho passato momenti terribili, è cominciato tutto con il mio infortunio: tutti mi hanno detto di evitare l'operazione ma non so quante compresse ho preso e quante iniezioni ho dovuto fare".

Per uscire dal periodo nero, Rose si è rivolto anche a degli specialisti: "Sono andato dallo psicologo e mi ha diagnosticato una depressione di cui nessuno è a conoscenza, nemmeno i miei genitori che probabilmente ora si arrabbieranno molto".

Gli infortuni però non sono l'unico fattore della depressione accusata: "Mio zio si è suicidato quando stavo facendo riabilitazione, questo ha aggravato le cose. Ci sono stati anche altri incidenti fuori dal campo: mia madre era vittima di insulti razzisti a Doncaster e qualcuno è venuto a casa e ha quasi sparato in faccia a mio fratello".

Fortunatamenre però è arrivata la convocazione in Nazionale: "L'Inghilterra è stata la mia salvezza, ringrazio il personale medico della federazione e del Tottenham, è stato davvero difficile".

SPORTAL.IT | 07-06-2018 11:30