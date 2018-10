Roselli torna in pista: Sambenedettese

La Sambenedettese ha annunciato di avere affidato la panchina della prima squadra al tecnico Giorgio Roselli.

L'accordo con l'allenatore umbro è stato perfezionato nel pomeriggio di lunedì.

Roselli, nativo di Montone (provincia di Perugia), è un veterano della serie C potendo vantare ben 600 presenze sulle panchine di Alessandria, Triestina, Grossetto, Varese, Viterbese, Bassano, Cosenza (solo per citarne alcune), oltre a 18 panchine in serie B con la Cremonese.

La società marchigiana ha comunicato inoltre che il viceallenatore della prima squadra sarà Valerio Quondamatteo, attualmente responsabile tecnico del settore giovanile ed ex calciatore rossoblu (61 presenze all'attivo per lui con la prima squadra).

SPORTAL.IT | 01-10-2018 19:10