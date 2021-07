Rossella Fiamingo: "Le critiche mi hanno fatto male"

Il bronzo conquistato nella spada a squadre femminile ha riscattato in parte la delusione per la mancata medaglia nel torneo individuale, ma Rossella Fiamingo non nasconde una certa amarezza per le critiche nei suoi confronti.

“Le critiche mi hanno dato molto fastidio, anche dopo l’individuale, anche se comunque ci sono state molte più persone che mi hanno fatto i complimenti, però mi spiace quando mi dicono che sono una diva, che penso ad altro… non è così”.

“Perché per me la scherma è la mia vita e ci dedico tutte le mie giornate. Queste critiche fanno male e mi feriscono”, ha concluso la Fiamingo, argento nella spada individuale a Rio 2016.

OMNISPORT | 27-07-2021 16:07