Rossi a Fabian e Ancelotti, Varriale scatena la bufera

Un disastro. L’arbitraggio di Doveri – Qui il moviolone -scontenta soprattutto il Napoli, ma in realtà non è esente da pecche anche nei confronti del Milan. Certo, gli errori più grossolani sono quelli ai danni degli azzurri: rigore negato a Insigne a inizio ripresa, rosso ingiusto a Fabian e – di conseguenza – espulsione anche per Ancelotti.

Tweet al vetriolo– Caustici a fine gara i commenti di molti opinionisti sull’operato dell’arbitro. In particolare Enrico Varriale scrive sul suo profilo Twitter, scatenando una marea di reazioni: “Non basta a @MrAncelotti azzardare 4 attaccanti insieme x trovare il gol. Ordinato @acmilan che conferma la solidità difensiva. Nel finale si erge a protagonista #Doveri che inventa l’espulsione di #FabianRuiz e quella di #Ancelotti”.

Le reazioni – Come spesso accade, gli interventi del nuovo vicedirettore di Rai Sport dividono gli utenti. Quasi 250 commenti in poche ore – per il momento – con i sostenitori partenopei che appoggiano apertamente il giudizio del giornalista e tutti gli altri – milanisti, ma non solo – che invece stigmatizzano il suo giudizio. Ci sono anche molti juventini che partecipano alla discussione: stavolta i commenti sono tutti pro Milan, una sorta di rivoluzione copernicana a dieci giorni dalle polemiche di Gedda.

Il giudizio di Alex – Anche Del Piero prende posizione dagli studi Sky, in particolare sull’espulsione di Fabian e sulle pecche del protocollo di applicazione Var: “Fabian è stato espulso ingiustamente, secondo me dobbiamo rivedere il protocollo Var. Se un episodio del genere accadesse ad inizio gara rischieresti di compromettere l’intera partita per un errore gravissimo. Espellere Fabian è stato penalizzante oltremodo visto che salterà anche la prossima gara”. Altro commento al riguardo quello di Maurizio Pistocchi. Ecco cosa ha scritto: leggi il Tweet del giornalista.

SPORTEVAI | 27-01-2019 10:13