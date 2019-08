Rossi a tutto tondo: "I tifosi sono il mio vero tesoro"

Dalle moto alla politica, dal rapporto coi tifosi alla voglia di craare una famiglia: intervistato da 'Radio 1 Rai', Valentino Rossi ha parlato a tutto tondo della sua carriera e delle ambizioni future, non solo in ambito motociclistico.

"Dopo 25 anni di carriera il tesoro che mi rimane sono loro, i tifosi che vengono in pista per vedermi e emozionarsi. Loro sono la cosa che mi rimarrà dentro quando tutto finirà" ha dichiarato il campione di Tavullia, senza parlare, però, di quella che sarà la fatidica data del ritiro, cui non sta ancora pensando.

"Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo – ha poi proseguito Rossi, cambiando decisamente argomento e passando alla sia vita privata -. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata".

Il nove volte campione del mondo ha poi, in qualche modo, schivato la domanda relativa alla politica: "Ho iniziato a seguirla negli ultimi 10 anni per cercare di capire cosa accade, ma credo di non avere mai votato".

Attualmente Valentino Rossi è quinto nella classifica del Mondiale MotoGp, alle spalle di Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Alex Rins. E' comunque il miglior pilota in classifica della Yamaha, potendo contare nella graduatoria su due secondi posti (in Argentina e in Texas) e sul quarto posto nel Gp d'Austria che gli ha consentito di scavalcare in classifica Maverick Viñales.

Il prossimo appuntamento con il Motomondiale è previsto per il prossimo fine settimana, quando i piloti si ritroveranno sullo storico circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della rassegna iridata 2019.

SPORTAL.IT | 17-08-2019 13:51