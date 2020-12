Rossi avvelenato contro la Yamaha

Valentino Rossi chiude la sua avventura con la Yamaha ufficiale per dedicarsi, dalla prossima stagione, al progetto satellite Petronas.

Il pilota, come riporta “Sport Mediaset” non è però soddisfatto del lavoro compiuto dagli ingegneri nipponici che non avrebbero ascoltato a sufficienza le sue richieste: “Loro ci ascoltano, poi con la moto fanno quello che dicono loro”.

E poi: “Quest’anno sarò coinvolto nello sviluppo come la scorsa stagione, quindi non cambierà molto. Dovrò capire il livello di coinvolgimento, quello che posso fare è cercare di dare la mia esperienza per capire di cosa abbiamo bisogno. Da tempo abbiamo sempre gli stessi problemi perché i giapponesi sentono il commento dei piloti ma alla fine fanno quello che vogliono loro”.

OMNISPORT | 12-12-2020 16:37