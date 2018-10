Rossi stufo: "I problemi sono sempre gli stessi"

Passo indietro per le due Yamaha che non riescono a ripetere le prestazioni viste in Thailandia. Rossi e Vinales, infatti, non sono riusciti ad andare oltre la terza fila e il 'Dottore' partirà nono.

"Non siamo veloci come lo siamo stati in Thailandia, però nel secondo gruppetto siamo in tanti con un passo molto simile – spiega Rossi -. Certo, potevo far meglio, ma credo che sarà importante la scelta delle gomme: con la prima andavo piuttosto veloce, potevo partire in seconda fila".

Proprio sulle gomme Rossi ha da aggiungere: "Purtroppo abbiamo fatto un errore al box con la gomma posteriore, abbiamo sbagliato la pressione, la gomma non aveva per niente grip, il secondo tentativo non l’ho proprio fatto. I problemi sono sempre gli stessi, gli altri piloti in accelerazione vanno meglio, riescono a mettere per terra più potenza. Gli altri problemi in staccata, invece, sono da sistemare con il setting".

Chiusura su Zarco: "Montegi è una delle piste dove va più forte. In qualifica è sempre molto bravo, ma ogni volta che è davanti non vuol dire che la moto 2016 sia migliore, non c'è grande differenza tra le nostre moto, e in classifica siamo noi davanti".

SPORTAL.IT | 20-10-2018 15:50