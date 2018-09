Rosso e lacrime, prima da incubo per Ronaldo in Champions con la Juventus

Nove anni dopo, il Valencia ritrova una squadra italiana. Ed è ancora rissa. Nel 2007 fu l’Inter a dire addio alla Champions League dopo una corrida al “Mestalla”, questa volta a conoscere il calore del campo dei “Pipistrelli” è la Juventus. E in particolare Cristiano Ronaldo. L’attesissimo debutto in Champions del portoghese con la maglia bianconera è infatti durato lo spazio di 29’, quelli trascorsi tra il fischio d’inizio dell’arbitro Brych e il cartellino rosso che il numero 7 bianconero si è visto sventolare sotto il naso dal direttore di gara tedesco.

Confusa la dinamica dell’azione, sviluppatasi sulla sinistra: Ronaldo è venuto a contatto a centro area con Jeison Murillo, poi il difensore colombiano ex Inter è crollato a terra, colpito dallo juventino, che ha poi inveito verso l’avversario. A fine azione, l’arbitro è stato richiamato dall’assistente che ha riferito il tutto. Il “Mestalla”, che ha fischiato il nemico Cristiano fin dal primo minuto, è esploso in un boato, mentre Ronaldo, incredulo, si è gettato a terra, modello Zola al Mondiale ’94 dopo il rosso contro la Nigeria, ed è scoppiato in lacrime, impiegando qualche minuto prima di uscire dal campo. Fino a quel momento il portoghese si era ben disimpegnato, entrando in due delle occasioni mancate dalla Juventus, con Mandzukic e Khedira.

Si è trattata della prima espulsione in 154 presenze in Champions League per il fuoriclasse portoghese, che prima di passare alla Juventus ha avuto modo di giocare nel più importante torneo per club con lo Sporting di Lisbona, con il Manchester United e, naturalmente, con il Real Madrid, che ha lasciato in estate per trasferirsi a Torino. Su Brych, come era del resto ampiamente prevedibile, sono prontamente piovute le critiche da parte dei tifosi bianconeri, che si sono scatenati sul web. Anche la pagina wikipedia dedicata al fischietto tedesco ha per alcuni minuti riportato alcune considerazioni non proprio lusinghiere sul suo operato al ‘Mestalla’.

19-09-2018