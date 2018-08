Rubano il pc al bimbo disabile: il grande gesto di Verratti

Marco Verratti campione di solidarietà. Il centrocampista del Paris Saint Germain si è reso protagonista di un grande gesto nei confronti di un bambino disabile di nove anni.

A riportare la notizia il Corriere di Bologna: nella notte di giovedì la scuola elementare Giordani nel capoluogo emiliano è stata derubata; i ladri hanno portato via tutto, computer, videoproiettori, una lavagna di ultima generazione e anche il computer speciale con cui Andrea, ragazzino gravemente disabile, comunicava con le maestre e gli altri compagni di classe.

Il padre Gianluca sui social aveva lanciato un appello: "Vi prego, riportate il computer a mio figlio: è lo strumento con cui comunica con le sue maestre e con i compagni". Così il centrocampista pescarese, colpito dall'intera vicenda, si è messo in contatto con la famiglia e ha fatto un bonifico alla scuola di oltre diecimila euro per ricomprare l'attrezzatura e permettere così alle insegnati di ridare al bambino il suo prezioso computer.

A contattare il padre di Andrea è stato Patrizio Leoni, consulente finanziario della Cordusio Sim e uomo di fiducia del 25enne abruzzese. Il padre del ragazzo è poi riuscito a parlare con Verratti, che ha chiamato personalmente per sincerarsi che Andrea avesse ricevuto il computer: "L'ho ringraziato e ci siamo detti che, quando ci sarà l’occasione, troveremo il modo di fargli conoscere Andrea. Sarebbe un onore per noi. Al telefono è stato timido e di poche parole".

In vista di un possibile ritorno in serie A nel prossimo futuro, Verratti riesce a farsi apprezzare in Italia con un gesto che vale più di 100 gol.

SPORTAL.IT | 25-08-2018 11:55