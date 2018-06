Rubata in Spagna la tuta di Valentino Rossi

Rubata in Spagna la tuta originale di Valentino Rossi, usata dal Dottore durante il week end del GP del Qatar nel 2017. Vittima del furto, Manell Motor, concessionaria ufficiale Yamaha a La Coruña.

Il ladro, entrato di notte nel negozio, ha afferrato la tuta del centauro di Tavullia, esposta al pubblico, ed è fuggito. Il malvivente ha fatto irruzione nel concessionario usando una mazza: l'intera operazione è durata appena un minuto.

"Non ha preso nient'altro, è entrato per la tuta di Valentino Rossi. Il capo era assicurato per 25.000 euro. La tuta riporta il numero di serie sulla cerniera: il numero 7 della stagione 2017; inoltre ha il classico sistema interno per bere acqua e tutte le patch degli sponsor. Doveva essere un professionista per farlo così rapidamente. Sapeva bene come rubarla e quanto valesse", hanno spiegato da Manell Motor.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 11:50