Rugby, quando da cinque diventarono sei: l'ingresso dell'Italia al 6 Nazioni e quel (triste) record

Un'avventura difficile e condizionata da tante sconfitte, ma in cui gli Azzurri non hanno mai smesso di scendere in campo con impegno e dedizione

L’avventura Azzurra nell’Olimpo del Rugby europeo, il 6 Nazioni, è da sempre stata un cammino difficoltoso e pieno di insidie. La Nazionale vanta infatti il triste record di ultimi posti, ben 18 in 25 partecipazioni dal 2000 a oggi. 13 di queste sono arrivate addirittura senza conseguire nemmeno una vittoria nel torneo.

Nonostante questo, l’Italia non hai mai mancato di onorare il torneo, una manifestazione a cui ha voluto partecipare con dedizione e tenacia, strappando anche qualche scalpo eccellente nel periodo immediatamente antecedente alla sua ammissione. Ammissione che fu accolta solo grazie a un clamoroso lavoro politico di due uomini storici per il Rugby nostrano, Maurizio Mondelli e Giancarlo Dondi.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di quando l’Italia entrò ufficialmente nel 6 Nazioni di Rugby.