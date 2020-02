Rudi Garcia sa come completare l'opera

Dopo le tante delusioni sulla panchina della Roma, Rudi Garcia si toglie la soddisfazione di battere in casa la Juventus nell'andata degli ottavi.

Il suo Lione l'ha spuntata 1-0 disputando una gara accorta in particolare in fase difensiva. Garcia applaude: "Non c'è rammarico per non aver incrementato il vantaggio, ma la consapevolezza di essere riusciti a condurre un buon primo tempo – ha detto il tecnico a 'Sky Sport' – È buono non aver preso gol in casa nella prima partita. Nel secondo abbiamo sofferto, ma mi è piaciuto il fatto che abbiamo lottato e siamo riusciti a ottenere la vittoria".

Garcia è già proiettato alla gara di ritorno con idee chiarissime: "Nei primi dieci minuti un po' timidi, poi siamo venuti fuori, abbiamo allargato il gioco e li abbiamo messi indifficoltà. Partiamo con questo vantaggio, ma sappiamo che nulla è ancora certo. L'obiettivo è segnare da loro e guadagnare la qualificazione".

SPORTAL.IT | 27-02-2020 00:34