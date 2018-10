Rudi Garcia: "Spero di tornare in Italia"

L'ex tecnico della Roma Rudi Garcia, attualmente al Marsiglia, in un'intervista al Corriere dello Sport parla di un possibile ritorno in Italia: "Spero di sì. Io non mi sento al Marsiglia di passaggio, anzi vorrei restarci il più a lungo possibile. Ma se a un certo punto non mi volessero più, in Serie A lavorerei di nuovo con piacere. E' vero che sono stato vicino all'Inter? C’era la possibilità di rimanere in Italia. Ma poi è capitato il Marsiglia, un club che ha vinto la Coppa dei Campioni. Ed è lì che devo riportarlo: in Champions".

"Non allenerò mai la Lazio. A Roma c’è solo un club per me. La Lazio merita rispetto, lo stesso rispetto che i tifosi della Lazio hanno sempre dato a me. Ma io ho fatto un altro percorso e non posso ignorarlo".

SPORTAL.IT | 17-10-2018 14:15