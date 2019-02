Rudiger: "Con Sarri è come stare a scuola"

Il difensore del Chelsea Antonio Rudiger in un'intervista al Daily Mail cerca di spiegare la crisi dei Blues.

"Stanchezza? No, non direi perché non è come se stessimo correndo da una parte all’altra. Non è un problema fisico. La colpa è delle cose tattiche che piace fare al manager. A modo suo, Sarri sta andando avanti… È tutto nuovo per la maggior parte dei giocatori, ma dobbiamo adattarci".

“È come quando ti siedi a scuola per tutto il tempo ad ascoltare qualcuno. Certo, a volte, sei stanco mentalmente, ma alla fine della giornata devi fare il tuo lavoro. Al momento la squadra è poco sicura in generale, non è una questione tattica secondo me. Ci manca la fiducia, stiamo giocando al di sotto delle nostre possibilità".

SPORTAL.IT | 21-02-2019 13:00