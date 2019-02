Rudolph Ingram, baby fenomeno dell'atletica sfida Bolt

Tenete a mente questo nome perché promette benissimo, non bene. Il nome in questione è Rudolph Ingram, corre come e meglio il figlio del vento e ha focalizzato l’obiettivo dei prossimi anni. Ha solo 7 anni, ma fa sperare gli Stati Uniti che, dopo l’egemonia di Usain Bolt, sono alla ricerca di una giovanissima speranza nell’atletica.

Tutti lo chiamano “Blaze”, il suo allenatore è il papà Rudolph Senior Ingram, il quale ha creato una pagina Instagram che mostra le imprese del suo bambino. “Non solo è un mago in pista, ma sta anche facendo bene a scuola con ottimi voti in scienze, introduzione ai computer, musica, lingue ed educazione fisica”.

VIRGILIO SPORT | 13-02-2019 13:17