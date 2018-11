Ruffo rilancia: credono a un complotto coi tifosi del Napoli

Dopo l’inchiesta sull’infiltrazione della malavita nella curva degli ultras della Juventus, il giornalista di Report Federico Ruffo sta vivendo momenti difficili. Curiosamente già nei giorni scorsi aveva rivelato di essere tra l’altro un tifoso juventino ma ospite della trasmissione di Rai Tre Agorà ha rivelato nuovi particolari su questa oscura faccenda. Queste le sue parole: «Ho ricevuto un sacco di telefonate minatorie, oramai ho paura anche di rispondere a telefono quando mi chiama mia madre per sapere cosa deve mangiare il cane. Mi accusano di aver montato tutto con la complicità dei tifosi del Napoli, hanno montato una polemica sul fatto che l’attentato fosse alle quattro del mattino e che per quasi ventiquattro ore non abbiamo fatto sapere nulla, quindi la cosa sarebbe sospetta. Come ho dettò più volte sono juventino da sempre perché era juventino mio nonno e ho anche origini calabresi, e devo sentirmi dire che per accreditarmi rispetto alla Juventus mi sarei inventato di tutto e che a proposito dei calabresi tutta questa storia sarebbe soltanto un luogo comune per dire che gli juventini sono tutti meridionali».

Quello che è certo in tutta questa vicenda è che oramai si è innescata una spirale di accuse e controaccuse, con il vespaio che è stato calpestato e sui social le discussioni impazzano continuamente. Senza contare poi che sull’attentato ai danni di Ruffo c’è la magistratura che sta indagando. Insomma una matassa ancora da sbrogliare e la parola fine ancora non può essere scritta.

