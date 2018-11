Rugani, indizio social sul futuro

La scorsa estate uno dei nomi più caldi per il mercato in uscita della Juventus è stato quello di Daniele Rugani.

Il giovane difensore è stato acquistato dal club bianconero nel 2015 in un progetto di crescita per il futuro ma, complice qualche infortunio, non è mai riuscito a scendere in campo con regolarità.

Sul giocatore era forte il pressing del Chelsea di Maurizio Sarri, mentore di Rugani ai tempi dell'Empoli, che avrebbe offerto alla Juventus quaranta milioni di euro per assicurarsi il centrale, che a Londra avrebbe percepito quattro milioni e mezzo di euro netti a stagione.

Lo stesso giocatore ha grande stima nei confronti del suo ex allenatore, come ha confessato a 'Calcio 2000' lo scorso anno: "Sarri ha avuto il coraggio di lanciarmi subito, mi ha fatto migliorare tantissimo. Mi ha insegnato delle cose che, ancora oggi, mi tornano sempre molto utili. E' bravissimo ad insegnare calcio, l'ho provato sulla mia pelle e so che significa essere allenati da lui".

Anche il procuratore del giocatore, Davide Torchia, aveva parlato dell'offerta londinese: "Il Chelsea aveva avanzato una richiesta molto importante, la Juventus l'ha considerata attentamente e il calciatore non ha mai chiesto di essere ceduto. Ha un obiettivo ben preciso, quello di conquistarsi un posto tra i titolari. La Juventus ha sempre creduto nel ragazzo e sicuramente affronteremo con la società la questione del rinnovo. Non abbiamo urgenza di chiudere, ma al contempo speriamo anche di non dover aspettare troppo".

Il rinnovo non è arrivato e Rugani continua a vedere il campo in modo non continuo, riaprendo il discorso sul futuro. Le porte del Chelsea, su espressa richiesta del proprio tecnico, continuano ad essere aperte ma nelle ultime settimane anche la Roma pare aver messo gli occhi sul giocatore.

A fornire un possibile indizio sul futuro dell'ex Empoli è stata la compagna, la conduttrice televisiva Michela Persico, che sul proprio profilo Instagram ha postato una foto che ritrae i due con un un frasario inglese in mano e la descrizione: "Lezioni di inglese".

I tifosi della Juventus hanno subito fiutato un possibile trasferimento in Inghilterra e hanno intasato la foto di commenti, creando così due fronti equamente composti: chi si schiera a favore del trasferimento e chi contro, proiettando in Rugani il futuro della squadra bianconera.

SPORTAL.IT | 10-11-2018 11:45