Rugani mette la Fiorentina davanti a tutti

Daniele Rugani nome caldissimo per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riporta Firenzeviola.it, il giocatore gradirebbe volentieri un ritorno in Toscana, e sta considerando seriamente l'opzione Fiorentina per il suo futuro, che certamente sarà lontano dalla Juventus.

Rugani ha un contratto fino al 2024 ma sta giocando con il contagocce e vuole più spazio per crescere e per la Nazionale: la Juventus lo valuta circa 20 milioni di euro. I viola sono interessati ma preferiscono trattarlo a parte, e non come possibile contropartita nell'affare riguardante Federico Chiesa.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 10:59