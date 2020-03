"Rugani positivo al Coronavirus", l'annuncio della Juventus

Caso di Coronavirus in serie A, precisamente alla Juventus. La società bianconera ha infatti reso nota nella serata di mercoledì la positività di Daniele Rugani, risultato comunque asintomatico. In ogni caso nelle prossime ore saranno presi tutti i provvedimenti del caso, a partire dalle necessarie procedure di isolamento cui vanno sottoposti tutti coloro che risultano positivi al test sul COVID-19.

La notizia è stata resa pubblica dalla stessa società bianconera, tramite una nota ufficiale molto stringata sul proprio sito ufficiale: “Il calciatore Daniele Rugani – vi si legge – è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico”.

“Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”, aggiunge la Vecchia Signora nel comunicato.

Il difensore toscano è il primo giocatore della serie A a risultare positivo al Coronavirus, nonostante le precauzioni adottate nelle ultime settimane dai diversi club che si sono affrontati nelle ultime partite prima che si decidesse per lo stop del campionato.

Rugani era al seguito della squadra domenica scorsa, in occasione della sfida di campionato tra la sua Juventus e l’Inter tenutasi all’Allianz Stadium di Torino. Regolarmente convocato da Maurizio Sarri, ha trascorso l’intera durata della partita in panchina.

Per questo motivo anche i giocatori dell’Inter, a stretto contatto con Rugani appena tre giorni fa, saranno messi a loro volta in isolamento e sottoposti a tutti gli esami medici indispensabili in questa delicata situazione.

Cristiano Ronaldo, compagno di squadra Rugani, si trova ancora in Portogallo nella sua Madeira “in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso”: a renderlo noto la stessa Juventus.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 23:20