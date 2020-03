Rugani positivo, tutta l'Inter in quarantena: il messaggio di Zhang

Come la Juventus, anche l'Inter, che ha affrontato i bianconeri domenica, è in isolamento dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus. Questo il comunicato dei nerazzurri sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".

Il presidente dell'Inter Steven Zhang sui social ha inviato un messaggio al mondo nerazzurro in questo momento particolare: "Oggi e sempre, insieme come una squadra #safetyfirst, #wefighttogheter, #allfans, #allpeople, #allteams, #allnations".

"Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per supportare il mondo in questo difficile periodo. Non importa per quale squadra fai il tifo, da dove vieni. Oggi e sempre, combattiamo come una squadra".

Suning ha intanto deciso di donare al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 300.000 mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari, tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Suning metterà inoltre a disposizione la propria filiera globale, utilizzando i propri canali di approvvigionamento, con l’obiettivo di fornire un supporto e un’assistenza mirata per aiutare il Paese, ad acquistare i materiali protettivi necessari a fronteggiare l’emergenza. Lo riporta Sky.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 11:47