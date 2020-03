Rugani sta bene ma ferma Juve e Inter: Uefa nei guai

Ennesimo duro colpo al sistema calcio. Daniele Rugani è il primo giocatore della massima serie italiana positivo al coronavirus. Una notizia, ufficializzata dalla Juventus con tanto di comunicato, che cambierà, nuovamente, il panorama calcistico.

Il difensore bianconero, con un post via Twitter, ha rasserenato tutti: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. Grazie".

Le conseguenze della sua positività sono già evidenti. La Juventus, di fatto, è in quarantena. Una notizia drammatica in vista dell'imminente sfida di Champions League contro il Lione, in programma il prossimo 17 marzo.

Problemi anche per l'Inter che, avendo incontrato la squadra bianconera nel recente big match a porte chiuse all'Allianz Stadium, "…ha sospeso tutte le attività agonistiche". Da ricordare che la squadra nerazzurra stava cercando una soluzione per affrontare il Getafe in Europa League.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter: “FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".

Ora la palla passa all'Uefa che dovrà prendere una decisione importante. E' stata programmata per oggi una riunione con i vertici delle maggiori leghe europee (Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1). Bisognerà capire come intervenire sul calendario internazionale.

Ogni giorno, sempre più Paesi sospendono le attività sportive. L'Uefa dovrà tenerne conto nel momento in cui dovrà decidere il da farsi. La sensazione è che Champions League ed Europa League sia a rischio, tanto quanto la Serie A.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 09:58