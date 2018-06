Rugby, Ghiraldini: "E' ora di fare risultati"

Ultimo allenamento in altura a Sugadaira per gli azzurri che domani (ore 14 locali, le 7 in Italia), nella veste di Selezione "Italia XV", scendono in campo all'U Stadium di Nagano nella prima partita del tour estivo in Giappone. Di fronte la formazione di Yamaha Jubilo, una delle formazioni di punta della Top League nipponica, in un match che Leonardo Ghiraldini, uno dei veterani nel gruppo di atleti convocati da O'Shea e capitano per l'ultima finestra internazionale di stagione, definisce "non semplice e importante, come tutto il nostro tour qui in Giappone. Per Yamaha Jubilo e' una partita speciale, una grande occasione, e certamente metteranno sul campo tutto quello che hanno. Per noi non e' un test-match, ma cambia poco: e' una partita di rugby, per di piu' con la maglia azzurra indosso", spiega il tallonatore dello Stade Toulousain che proprio in Giappone, nel 2006, debutto' in Nazionale durante la gestione Berbizier.

"Tutti noi avremo la possibilita' di scendere in campo nel corso della partita e giocarci le nostre carte per dimostrare allo staff di meritare un posto in squadra per i due test-match del 9 e 16 giugno contro il Giappone. Abbiamo lavorato molto in questi due anni, ora e' arrivato il momento di mettere un po' di pressione a noi stessi, di tradurre in risultati questo impegno", aggiunge Ghiraldini, 94 apparizioni con la maglia azzurra.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 13:55