Rugby, Goosen: "Sotto con le Fiji"

Giorno di lavoro in palestra per la Nazionale Italiana Rugby che ha iniziato ufficialmente la preparazione verso il secondo match della Autumn Nations Cup in calendario sabato 21 novembre alle 13.45 contro le Fiji allo Stadio Del Conero di Ancona. La partita sarà trasmessa in diretta su Mediaset Canale 20 con collegamento a partire dalle 13.30 e telecronaca di Gianluca Barca e commento tecnico di Mauro Bergamasco.

“Abbiamo disputato una buona partita per gran parte del match. Nei minuti finali – ha esordito Marius Goosen – è mancata la concentrazione in alcune fasi e la Scozia è riuscita a ribaltare il risultato che era in nostro favore. Rispetto alle partite contro Irlanda e Inghilterra è evidente la crescita che è stata fatta, soprattutto nell’impostazione dell’azione. Abbiamo a disposizione un gruppo giovane e siamo fiduciosi che lavorando in questa direzione possiamo ottenere risultati migliori”.

“Verso il prossimo match contro le Fiji dovremo lavorare su alcune situazioni di gioco che non hanno funzionato al meglio. C’è tanta voglia di far bene. Giocare senza pubblico? E’ strano, ma la cosa che viene evidenziata è il supporto continuo che tutti – giocatori in panchina, in tribuna e staff al completo – costantemente fanno sentire a chi è in campo” ha concluso Goosen.

OMNISPORT | 16-11-2020 19:23