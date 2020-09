Rugby, il ct dell'Italdonne ne chiama 24

Il Responsabile tecnico della Nazionale Italiana Femminile, Andrea Di Giandomenico, ha ufficializzato la lista delle atlete convocate a Parma dal 2 al 4 ottobre per il raduno in preparazione della finestra internazionale che vedrà l’Italdonne protagonista nei recuperi del Women’s Six Nations 2020 e nella qualificazione alla Coppa del Mondo 2021.

Quartier generale del raduno azzurro la Cittadella del Rugby all’interno della quale si trova lo stadio Sergio Lanfranchi, sede dei due match casalinghi dell’Italdonne: domenica 1 novembre le Azzurre affronteranno nell’impianto già sede degli incontri delle Zebre Rugby l’Inghilterra (ore 18.00); il 6 dicembre ospiteranno la Scozia (ore 19.00), recupero della terza giornata di Sei Nazioni, valevole anche per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Le ventiquattro Azzurre selezionate

Silvia ARPANO (svincolata)

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belve Neroverdi)

Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina)

Giulia CAVINA (CUS Milano)

Micol CAVINA (Arredissima Villorba)

Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

Giada FRANCO (Rugby Colorno)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza)

Veronica MADIA (Rugby Colorno)

Maria MAGATTI (CUS Milano)

Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina)

Michela MERLO (Kawasaki Rugby Calvisano)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova)

Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

Invitate

Sarà SEYE (Kawasaki Robot Calvisano)

Alessandro D’INCA (Arredissima Villorba)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova)

Sofia ROLFI (Rugby Colorno)

OMNISPORT | 24-09-2020 17:29