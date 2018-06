Rugby, il XV anti Giappone

Il ct azzurro Conor O'Shea ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.45 locali (7.45 in Italia) affrontera' il Giappone al Bank Dome Stadium di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo 2018. O'Shea, alla sua 23esima apparizione sulla panchina azzurra, conferma undici degli atleti scesi in campo dal primo minuto la settimana scorsa a Nagano nell'amichevole vinta per 52-19 sullo Yamaha Jubilo e, piu' in generale, il blocco di titolari schierato nel corso dell'ultimo 6 Nazioni. Direzione di gara affidata all'australiano Nic Berry, che arbitra l'Italia per la prima volta in carriera.

ITALIA: 15 Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 8 caps), 14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 50 caps), 13 Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 32 caps), 12 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 10 caps), 11 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 13 caps), 10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 38 caps), 9 Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 13 caps), 8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 19 caps), 7 Giovanni LICATA (Fiamme Oro Rugby, 5 caps), 6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 7 caps), 5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 11 caps), 4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 104 caps), 3 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 7 caps), 2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 94 caps), 1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 25 caps).

SPORTAL.IT | 07-06-2018 10:00