Rugby Mondiali Femminili, troppa Francia per l'Italia: a Exeter finisce 24-0, col Sudafrica sfida da dentro o fuori

Sarà un'Italia un po' inesperta quella che andrà in Africa a sfidare Namibia e Springboks (due volte) nel tour estivo: Quesada lancia nuovi prospetti

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Non c’erano grandi aspettative per l’esordio italiano nel mondiale di rugby femminile in corso di svolgimento in Inghilterra, e puntuale la prima partita delle azzurre ha rispettato appieno il pronostico. Perché la Francia s’è dimostrata una volta di più fuori portata, imponendosi per 24-0 al termine di 80’ dove però l’Italia ha cercato anche di replicare agli attacchi transalpini, semplicemente però mostrando di essere un gradino sotto rispetto alle avversarie. La corsa per accedere ai quarti di finale resta sostanzialmente appesa alle sfide con Sudafrica e Brasile, cosa che Fabio Roselli ben sapeva già prima di debuttare nel torneo.

Mezzora di resistenza, poi la Francia prende il sopravvento

Perché la Francia è di diritto la formazione europea più forte del lotto, candidata d’obbligo alla conquista della vittoria finale. E tutto sommato l’Italia l’ha affrontata provando a mettere in pratica tutte le armi di cui disponeva. La fisicità dirompente della mischia transalpina ha però ben presto spazzato via i buoni propositi delle azzurre, che pure fino a ben più di metà della prima frazione sono riuscite a tenere cristallizzato il punteggio della sfida sullo 0-0.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Francia ha trovato la prima meta di giornata soltanto al 28’ con una bella giocata al largo per Grisez, dopo che le italiane avevano tentato (invano) di resistere a un’azione prolungata da parte delle avversarie. La seconda meta francese arriverebbe al 35’, se non fosse che il TMO l’annulla per un tocco provvidenziale di Alyssia D’Incà che vanifica la marcatura di Bourgeois. In pieno recupero però una leggerezza di troppo costa all’Italia tre punti: anziché buttare fuori l’ovale, le azzurre tentano una risalita dal campo finendo per commettere fallo e consegnare proprio a Bourgeois la possibilità di piazzare per il 10-0 col quale si va al riposo.

Tounesi, che guaio: Roselli rischia di perderla per tutto il torneo

La stessa giocatrice francese a inizio ripresa avrebbe subito un altro piazzato per allungare, ma da distanza non impossibile non centra i pali. Bastano però 5’ a Khalfaoui per trovare una crepa nel muro difensivo italiano e andare a schiacciare l’ovale per il 17-0 (con relativa conversione).

I cambi dalla panchina producono un lieve livellamento della mischia ordinata, consentendo alla difesa azzurra di rifiatare ma non riuscendo a impedire a Escudero di andare a trovare il corridoio buono per la terza meta di serata delle transalpine, che con 18’ da giocare scappano sul 24-0. Il punteggio resterà tale fino alla fine, nonostante la Francia non si limiti a gestire o amministrare ma provi anzi a insistere per cercare di ottenere la quarta meta e il relativo punto di bonus, mettendo a dura prova la resistenza della difesa a oltranza delle italiane.

Nel finale per Roselli arriva anche la tegola dell’infortunio di Sara Tounesi, che è a forte rischio per la sfida col Sudafrica di domenica 31 agosto (ore 16,30).