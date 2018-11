Rugby: O'Shea, vinto partita importante

(ANSA) – FIRENZE, 10 NOV – “Sono contento per i ragazzi, sotto pressione abbiamo vinto una partita importante per il nostro progetto: dopo oggi spero che ci sia più fiducia”. Lo ha detto Conor O’Shea, allenatore della nazionale italiana di rugby, dopo il Cattolica Test Match di Firenze vinto contro la Georgia. “Prima della loro meta tecnica – ha spiegato il coach azzurro – credevo che avremmo potuto segnare 40 punti”, ma l’episodio avvenuto al 23′ del secondo tempo, con l’espulsione temporanea di Benvenuti, “ha cambiato la partita”. L’allenatore irlandese ha glissato sul rinnovo del contratto, spiegando che se ne riparlerà a giugno prossimo, e guarda con ottimismo ai prossimi match: “Non vinceremo sempre, ma cercheremo di essere sempre più competitivi”. Soddisfatto il capitano di giornata, Leonardo Ghiraldini: “Un po’ di pressione era normale, abbiamo risposto bene. Qualche turnover di troppo c’è stato ma la nostra reazione è sempre stata ottima, così come lo spirito di squadra”.

ANSA | 10-11-2018 18:27