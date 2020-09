Rui Costa punta forte sulla Tirreno-Adriatico

La fitta serie di appuntamenti ciclistici dell’UAE Team Emirates continua con la Tirreno-Adriatico (WT): la breve corsa a tappe (8 frazioni in programma) scatterà da Lido di Camaiore e terminerà a San Benedetto del Tronto.



La squadra sarà guidata da Rui Costa, in cerca di un risultato di spicco nella classifica generale, mentre Fernando Gaviria si lancerà nelle volate per provare a incrementare il bottino personale fatto di 5 successi stagionali.

“Sono andato vicino al successo nel Tour du Limousin, ho molta voglia di vincere – ha detto il portoghese -. Nelle scorse settimane mi sono allenato con in testa l’obiettivo della Tirreno-Adriatico, gara che presenta un percorso adatto alle mie qualità. Correremo in Italia con le motivazioni aggiuntive che ci derivano dal vedere i nostri compagni che stanno realizzando belle prestazioni in Francia”.

OMNISPORT | 05-09-2020 12:34