14-11-2021 22:09

Serata da dimenticare per Rui Patricio . Il portiere del Portogallo – attualmente in forza alla Roma – ha concesso un clamoroso autogol alla Serbia nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022.

La dinamica dell’azione parte da un tiro di Dusan Tadic non certo irresistibile. Sulla traiettoria si tuffa il portoghese, che però non trattiene il pallone e lo vede sfilare in porta alle sue spalle.

OMNISPORT