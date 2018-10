Ruiz: "Il San Paolo è fantastico"

Fabian Ruiz sta trovando progressivamente più spazio nel Napoli e in un'intervista a Cadena Ser l'ex Betis commenta soddisfatto i suoi primi mesi in Camapania: "Ora non ho il minutaggio che vorrei, ma il mister mi sta dando piano piano fiducia. Ci sta molto vicino, ci tratta tutti allo stesso modo e ci coinvolge dando sempre spiegazioni. Su di lui non c'è nulla da dire, sono molto felice di averlo come allenatore e dell’atteggiamento che ha nei confronti della squadra".

Il confronto tra la Liga e la serie A: "Tra Spagna e Italia c'è un cambiamento importante, qui il calcio è più fisico, anche se in realtà non ho trovato troppe differenze. Il San Paolo? È stato qualcosa d'incredibile sentire l'inno della Champions a centrocampo e l'urlo dei tifosi allo stadio è molto emozionante, così come debuttare nella massima competizione europea".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 14:15