Rulli resta a San Sebastian

La telenovela si è conclusa: Geronimo Rulli resta alla Real Sociedad.

Il portiere argentino, che aveva visto il proprio nome accostato anche al Napoli, sembrava destinato a lasciare la Spagna per tornare in Argentina, dove si è fatto conoscere con l'Estudiantes, per mettersi tra i pali del Boca Juniors.

"Ho detto che il Boca Juniors è la squadra più importante della mia nazione e che mi piacerebbe giocarvi ma non ho specificato quando. Mi spiace se qualcuno è rimasto male per le mie parole sul club di Buenos Aires" ha tenuto a specificare il classe 1992, che con la sua dichiarazione d'amore per gli 'Xeneizes' aveva destato qualche perplessità tra i tifosi dell'undici di San Sebastian.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 17:40