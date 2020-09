Rullo Milan, Cantù è ancora travolta

Terza partita e terza schiacciante vittoria per l’Olimpia Milano nella Supercoppa 2020. Dopo il debutto in casa contro Cantù e la trasferta di Varese, il calendario ha messo gli uomini di Messina ancora di fronte ai brianzoli, travolti per 102-62 a domicilio.

Non c’è storia al PalaDesio. Pur senza Kyle Hines e Malcolm Delaney, tenuti a riposo, e anche senza Ricky Moraschini, bloccato da un risentimento muscolare, il coach siciliano ha avuto ottime risposte dalla squadra.

La squadra di Pancotto è rimasta in gara fino all’inizio del secondo quarto: chiuso il primo quarto sotto di sei, Smith e compagni hanno anche avuto la palla del sorpasso in avvio del secondo parziale, prima di crollare.

Il 54-31 dell’intervallo non dava già scampo ai padroni di casa. L’Olimpia fa accademia, sforando i 40 punti di vantaggio anche grazie a un’ottima tenuta difensiva. Milano si qualifica in scioltezza per le semifinali.

OMNISPORT | 01-09-2020 21:12