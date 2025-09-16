Rune mastica amaro dopo il ko in Coppa Davis: Holger attacca l’arbitro della discordia e accusa i tifosi spagnoli

Weekend di Coppa Davis indigesto per Rune, che dopo aver gettato alle ortiche la qualificazione della Danimarca si è scagliato contro l'arbitro della sfida con Martinez e ha accusato i tifosi spagnoli di antisportività

Holger Rune sembra proprio non aver digerito il ko contro Pedro Martinez e la Spagna in Coppa Davis, arrivato dopo che non è riuscito a concretizzare un match point che avrebbe chiuso definitivamente i giochi in favore della sua Danimarca. Dopo la sconfitta il n°11 al mondo è tornato sulle polemiche che hanno acceso il suo secondo singolare, spiegando la sua scelta di non stringere la mano al giudice di sedia e attaccando i tifosi spagnoli, da lui definiti “antisportivi”.

L’incredibile rimonta della Spagna

Quel match point non sfruttato contro Martinez pesa come un macigno sulla coscienza di Rune, che concretizzandolo avrebbe portato la sua Danimarca a disputare nuovamente un quarto di finale in Coppa Davis a distanza di 37 anni dall’ultima volta. Dopo essersi ritrovati avanti 2-0 grazie ai due successi nel singolare nella giornata di sabato infatti gli scandinavi hanno subito l’incredibile rimonta da parte della Spagna, che ha vinto il doppio e poi gli altri due singolare (compreso quello col match point annullato a Rune) nella giornata di domenica, strappando così il pass per le Finals di Coppa Davis.

Rune fa infuriare Ferrer e non stringe la mano all’arbitro

Particolarmente teso è stato propio il singolare tra Rune e Martinez e non solo per i continui ribaltamento di risultato, ma anche per le tante polemiche che lo hanno caratterizzato e che sono continuate anche una volta finito. A finire nel mirino è stato principalmente il giudice di sedia, che prima ha fatto infuriare il capitano della Spagna David Ferrer concedendo al danese un medical time-out per dei crampi – cosa vietata da regolamento – e poi si è visto rifiutare la stretta di mano da parte di Holger al termine dell’incontro.

Rune attacca tifosi e arbitro

In conferenza stampa Rune ha poi spiegato il motivo della sua decisione di non stringere la mano all’arbitro, colpevole a suo parere di non aver gestito bene l’incontro e di aver commesso soprattutto un errore grave in favore di Martinez. Come riportato da Ekstrabladet, Holger ha poi ribadito la sua personale opinione sul giudice di sedia e ha attaccato anche i tifosi spagnoli, a suo parere colpevoli di un atteggiamento anti sportivo nei suoi confronti: “Il giudice di sedia non meritava la mia stretta di mano perché ha fatto un pessimo lavoro, ha commesso molti errori e ha preso decisioni strane. I tifosi spagnoli sono molto diversi da quelli danesi, credo esista una differenza nel tipo di educazione, e sono stati decisamente antisportivi anche se ho vissuto esperienze peggiori”.