L'ultimo capriccio di Rune: compra una Porsche da 200mila euro ma non può guidarla. E la colpa è di Djokovic

La supercar di Holger parcheggiata in garage a Montecarlo: "Non ho la patente, sto prendendo delle lezioni ma ho appena cominciato". Tutto è successo a causa di Nole.

Non è una novità, visto che a darne notizia era stato lo stesso Holger Rune ad aprile, poco prima di giocare il Masters 1000 di Montecarlo. Ma nelle ultime ore l’argomento è tornato d’attualità perché il danese ha risposto a una domanda sull’argomento durante il torneo di Stoccolma, l’ATP 250 a cui sta partecipando mentre gli altri big, quelli veri, giocano la remuneratissima esibizione di Riad, il Six Kings Slam. Quest’anno Rune non è tra i sei invitati, nel 2024 però s’è beccato un milione e mezzo di dollari solo per farsi prendere a pallate da Carlos Alcaraz nel preliminare. Con quei soldi s’è tolto più di uno sfizio.

Clamoroso Rune: compra una Porsche ma non ha la patente

Uno dei “capricci” che il danesino dal carattere bizzoso ha avuto modo di appagare è relativo a un’auto sportiva, una fiammante Porsche 911 GT3. Prezzo di listino? Duecentomila euro tonde tonde. Una bella cifra, ma assolutamente non un problema per Rune che non ci ha pensato due volte: ha staccato l’assegno e si è fatto consegnare la super vettura. Per lasciarla in garage a Montecarlo. Già, perché il dettaglio più surreale di tutta la vicenda è che Rune la patente di guida non ce l’ha. Non può guidare autovetture, men che meno sportive. Però questa Porsche era talmente bella che non ha resistito.

La rivelazione di Rune su auto e guide: “Sto prendendo lezioni”

Prima del Masters 1000 “di casa” Rune aveva persino indicato dove fosse parcheggiata e aveva candidamente risposto a un giornalista che gli aveva chiesto cosa provasse a guidare un’auto così potente: “Bella domanda. In realtà non lo so, non ho la patente“. Stavolta ha assicurato di aver preso qualche lezione: “Ho appena iniziato il corso, sto facendo le mie prime guide. Ma non so ancora guidare”. In attesa di prendere la patente, si è portato avanti col lavoro acquistando una supercar. “Mi sono chiesto: perché non prenderla? Ne avevo già vinte diverse grazie ai successi a Monaco”. Ma in realtà la “colpa” dell’acquisto è di un personaggio in particolare. Un campione. Novak Djokovic.

Rune: frenate e accelerazioni, per ora, solo nel circuito ATP

Rune, che è nato il 29 aprile 2003, è rimasto colpito dalla vettura utilizzata da Nole durante un altro Masters 1000: “L’ho visto mentre la guidava a Miami quest’anno e ho pensato che quest’auto fosse davvero incredibile”. Detto fatto. In sei mesi Holger non ha avuto il tempo di conseguire la patente e soprattutto di completare le sue lezioni e a dirla tutta non è andato al massimo neppure nel circuito, alternando prestazioni brillanti – il trionfo a Barcellona battendo in finale Carlos Alcaraz – a delusioni cocenti, come i ko nei quarti a Cincinnati e a Shanghai rispettivamente contro Terence Atmane e Valentin Vacherot. Ma una volta che potrà mettersi al volante, chi lo prenderà più?

