Benedetta Coppa Davis. Per alcuni top del circuito, l’antica e affascinante competizione per nazionali non è soltanto un peso o un fastidio. A volte, anzi, può rivelarsi perfino un toccasana. Ne sanno qualcosa Holger Rune e Joao Fonseca, rientrati dopo stop più o meno lunghi – addirittura undici mesi quello del danese, un mesetto d’assenza invece per il brasiliano – e subito protagonisti con la maglia della selezione del proprio paese. Per entrambi, vittorie preziose nelle sfide di Davis del World Group I che vedono in campo la Danimarca contro la Bulgaria e il Brasile contro la Svizzera.

Davis, Rune batte Radulov e ora sfida Dimitrov

Mancava dai campi da quasi un anno, Holger Rune, da quel maledetto infortunio al tendine d’Achille occorsogli a Stoccolma quando cercava di strappare in extremis la qualificazione alle ATP Finals del 2025. Il giovane danese è rientrato a Copenaghen con la maglietta biancorossa della sua Nazionale, sommerso dall’affetto di compagni e tifosi. E ha salvato la Danimarca dal possibile 0-2 contro la Bulgaria, dopo che Grigor Dimitrov aveva battuto in tre set Elmer Moeller. Per Rune una vittoria tutto sommato agevole, un doppio 6-3 maturato in poco più di un’ora e mezza contro Ilyan Radulov. Nel pomeriggio di sabato altro match, proprio contro Dimitrov.

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L’emozione di Holger: “Un sogno tornare in campo”

Emozionatissimo a fine gara il danese, quando ha parlato ai microfoni della tv: “Ho giocato come mi ero allenato, né peggio né meglio, ed è stato semplicemente fantastico riuscire a scendere in campo e mettere in pratica quello su cui mi sono allenato per così tante settimane. Giocare una partita è qualcosa di diverso, penso di aver giocato abbastanza libero. Ho colpito bene la palla, ho servito bene e ho risposto bene”. E ancora: “C’era un’atmosfera pazzesca, è passato tantissimo tempo, è stata una sensazione incredibile per me. È stato fantastico entrare in campo, sentire il sostegno del pubblico e ritrovare il mio gioco, oltre a mettere alla prova me stesso per capire a che punto sono. Un sogno“.

Rimonta Fonseca, le lacrime di Joao per il suo Brasile

Missione compiuta anche per Joao Fonseca a Rio contro lo svizzero Dominic Stricker. Il “Piccolo Sinner” aveva dovuto saltare Cincinnati e US Open, è rientrato quasi a sorpresa davanti alla sua gente e ha vinto in rimonta (4-6 6-3 6-2) firmando il primo punto dei verdeoro. Il secondo incontro lo vedrà in campo contro il leggendario Stan Wawrinka. “È stato un anno difficile”, l’ammissione di Fonseca in lacrime. “Ho dovuto fare i conti con la mancanza di fiducia e alcuni infortuni. Non sono arrivato qui al 100%. Non potevo nemmeno garantire di riuscire a giocare, ma in questo momento rappresentare il Brasile in Coppa Davis significa molto per me. Ho dato tutto ed è una vittoria importantissima per me e la squadra”.