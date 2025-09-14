Rune manda su tutte le furie Ferrer: polemiche in Coppa Davis. Holger vuole sfidare Sinner e Alcaraz ma…

Rune non riesce a confermarsi e manca la vittoria che avrebbe regalato alla Danimarca le Finals di Coppa Davis, il tutto dopo aver fatto una "furbata" che ha scatenato l'ira di Ferrer

Il grande protagonista della sfida di Coppa Davis tra Spagna e Danimarca valida per l’accesso alla fase finale è senza dubbio, sia in positivo che in negativo, Holger Rune. Dopo la vittoria di sabato nel singolare contro Pablo Carreno Busta, oggi domenica 14 settembre il danese si è reso protagonista prima di un’infrazione delle regole scatenando l’ira del capitano iberico David Ferrer che si è lamentato intensamente con il giudice di sedia e poi di una sconfitta a sorpresa contro Pedro Martinez, il sostituto di Carlos Alcaraz, che Rune ha detto di essere convinto di poter battere così come Jannik Sinner.

Rune convinto: “Posso battere Sinner e Alcaraz”

Tra i protagonisti più attesi di questo fine settimana di Coppa Davis c’era senza dubbio Rune, chiamato a trascinare la sua Danimarca contro la Spagna per guadagnarsi un posto alle Finals. Holger che alla vigilia della sfida era apparso estremamente carico e convito dei propri mezzi, tanto che, parlando in generale a Bola Vip, si è candidato come terzo incomodo nella rivalità tra Sinner e Alcaraz, affermando di essere convinto di poterli battere: “Sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz sono motivo di ispirazione per me. So che giocano ad un livello altissimo ma so anche che posso batterli entrambi”.

Ma Holger crolla contro la “riserva” di Carlos

Come testimoniamo gli scontri diretti contro i due dominatori del tennis maschile, Rune è certamente uno dei giocatori più accreditati a mettersi in mezzo a questo duopolio. Peccato però che il danese fallisca spesso e volentieri nell’intento di fare abbastanza strada nei tornei da affrontarli.

Un problema di continuità certamente, ma forse non solo. Rune in più occasioni ha evidenziato grandi limiti in confronto a Sinner e Alcaraz, come per esempio proprio in occasione di questo weekend di Coppa Davis. Dopo aver conquistato i primi due punti sabato, la Danimarca faceva affidamento proprio su Holger per conquistare l’ultimo punto necessario per strappare il pass per le Final 8. Peccato però che Rune, il quale appunto dice di poter battere Carlos, non sia riuscito a prevalere su chi ha sostituito il recente campione dello US Open per queste sfide, ovvero Pedro Martinez, vincente per 6-1 4-6 7-6.

Rune fa infuriare Ferrer: che polemica con l’arbitro

Nell’incontro con Martinez Rune si è anche reso protagonista di un’episodio che ha scatenato l’ira dell’allenatore della Spagna. Sul finire di partita il danese ha accusato dei crampi e ha chiesto e ottenenuto per questo l’intervento del fisioterapista e il medical time out di tre minuti. Una scelta che ha scatenato l’accesa polemica di Ferrer nei confronti del giudice di sedia, dato che da regolamento i crampi non sono considerati un infortunio da gioco e quindi possono essere curati solamente nell’arco del minuto che dura il cambio campo e non oltre.