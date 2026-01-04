Rune, l’infortunio lo rende spavaldo: “Migliore di Alcaraz e Sinner”. L’ammissione di Kudermetova su Holger

Il tennista danese alle prese con la rieducazione dopo la rottura al tendine d’Achille lancia la sfida anche a Sinner e Alcaraz: “Ero davanti a loro, mi manca solo la continuità”

Holger Rune non si lascia abbattere dall’infortunio. La rottura del tendine d’Achille sofferta nel corso del torneo di Stoccolma poteva essere un colpo difficile da incassare sia dal punto di vista fisico che mentale, invece il danese si è subito messo al lavoro per tornare in campo il prima possibile. E non ha paura di lanciare la sfida a Sinner e Alcaraz.

Il recupero dall’infortunio

Holger Rune sta facendo di tutto per tornare il prima possibile dall’infortunio al tendine d’achille che costringe a rimanere fermo ai box. Ma negli ultimi mesi non ha perso coraggio e determinazione: “Il mio primo obiettivo è quello di tornare a camminare in modo normale senza zoppicare e ora mi sento meglio ogni giorno che passa. L’altro obiettivo è quello di riguadagnare forza e gradualmente prepararmi al 12 febbraio, a quattro mesi dall’operazione. Per quella data voglio essere in grado di muovermi naturalmente in campo e cominciare a sembrare un giocatore di tennis. Ma in questo momento stiamo affrontando un passo alla volta. Ho voglia di tornare in campo il prima possibile”.

La spavalderia di Holger

L’infortunio non ha di certo tolto la spavalderia a Holger Rune che del resto è sempre stato un tennista molto sicuro di sé in campo e fuori. Queste settimane di recupero dopo l’infortunio piuttosto che abbatterlo sembrano essere servite per dargli nuova fiducia. Forse anche troppa: “Prima dell’infortunio la grande differenza rispetto a Sinner e Alcaraz era la continuità. Federer e Nadal erano capaci di riuscire a mantenere lo stesso livello per tutta la stagione. Questa non è una caratteristica innata, non è talento, è disciplina. Per un periodo ero meglio di Alcaraz e Sinner ma non ero continuo e ho perso il mio vantaggio. Forse per il mio sviluppo attraversare questa era normale per poi diventare sempre più disciplinato”.

L’ammissione di Kudermetova

Più di una volta Holger Rune è finito al centro del gossip che serpeggia nel mondo del tennis. Non per storie o fidanzamenti quanto per i suoi tentativi. Una delle rivelazioni che hanno fatto più scalpore è stata quella delle russa Veronika Kudermetova che qualche mese fa durante un podcast aveva confessato che il danese aveva tentato un approccio nei suoi confronti, approccio subito rispedito al mittente anche perché la tennista russa è sposata.

Ora nel corso di una nuova intervista, Kudermetova torna su quanto successo dopo: “Sono stata molto infastidita dopo l’intervista perché tutto è stato riportato in modo maldestro. Si trattava di una conversazione privata mentre stavano ancora montando le telecamere. Non avrei mai pensato che avrebbero tenuto quel passaggio, quell’aneddoto su Rune doveva rimanere fuori dalle telecamere. Gli avevo anche chiesto di non inserirlo. Oggi quando lo incontro, mi vergogno davvero. Volevo andare da lui per scusarmi”.