Rune replica stizzito a Kalinskaya dopo il due di picche e prepara lo sgambetto ad Alcaraz per fare un favore all’Italia

Non si è fatta attendere la replica, piccata, di Rune alle affermazioni di Kalinskaya sui tentativi di rimorchio andati a vuoto. Intanto Rune prepara lo sgambetto alla Spagna in Coppa Davis

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo un inizio di stagione che aveva fatto ben sperare, Holger Rune è tornato a faticare in campo, con i risultati negli ultimi due slam (una sola vittoria tra Wimbledon e US Open) che hanno nuovamente ridimensionato le aspettative su un giocatore che fino a un paio di stagioni fa era visto come il possibile vero rivale di Carlos Alcaraz.

Al danese però non sembra andare meglio nemmeno fuori dal campo, con Anna Kalinskaya che ha affermato di avergli rifilato l’ennesimo due di picche amoroso dopo che qualche mese fa era sta Veronika Kudermetova a rifiutare le sue avance. Rune però non ha preso bene le affermazioni dell’ex compagna di Jannik Sinner, rispondendo in maniera stizzita a quanto affermato dalla giocatrice russa. Nel frattempo Holger si prepara a scendere in campo in Coppa Davis con la Danimarca contro una Spagna che priva di Alcaraz rischia di essere eliminata precocemente.

Il due di picche di Kalinskaya a Rune

Oltre a essere innamorato del tennis, Rune sembra apprezzare e non poco anche le sue protagoniste. Peccato però che le giocatrici non sembrano provare lo stesso nei suoi confronti. Dopo che poco più di un mese fa era stata Kudermetova a rivelare di aver rifiutato delle sue avance, questa volta è stato il turno di Kalinskaya ad ammettere di essere stata contatta da Holger e di averlo rifiutato, svelando anche di non essere affatto l’unica a finire al centro delle attenzioni del danese: “Ce uno che mi ha scritto 10 volte prima di arrendersi, Holger Rune. Ma lui scrive a tutte quindi merita che lo dica in pubblico, si sopravvaluta troppo”.

La replica stizzita di Rune

Tutti questi due di picche ricevuti e poi svelati al pubblico non sembrano essere stati digeriti da Rune, il quale sui social ha risposto in maniera stizzita alle affermazioni di Kalinskaya, affermando di non averle fatto la corte: “Ah ah ah. Potremmo avere delle differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento su una storia come un invito a un appuntamento. Se voglio andare a un appuntamento, chiedo un appuntamento. Non preoccuparti”.

Rune prepara lo sgambetto alla Spagna in Coppa Davis

Intanto però Rune ha certamente cose più importanti a cui pensare. Sabato infatti Holger sarà chiamato a scendere in campo con la Danimarca per le qualificazioni alla fase finale della Coppa Davis contro la Spagna. Un’occasione per risollevarsi per il classe 2003 – reduce da un deludente US Open concluso al secondo turno -, anche perché dall’altra parte della rete non ci sarà Alcaraz, che dopo il successo a New York ha deciso di prendersi una pausa.

Per la Danimarca e Rune questa è infatti un’occasione d’oro per fare strada in Davis battendo una squadra sulla carta molto temibile ma che per le qualificazioni dovrà fare a meno dei propri due miglior giocatori (oltre ad Alcaraz non sarà presente nemmeno Alejandro Davidovich-Fokina). Un’eventuale eliminazione della Spagna sarebbe in un certo senso una buona notizia anche per l’Italia, che ha nelle Furie Rosse una delle rivali più agguerrite per il titolo, soprattutto considerando che per le finali potrebbe fare ritorno il nuovo numero 1 al mondo che certamente vorrebbe regalare un titolo al suo Paese, emulando quanto fatto da Sinner nelle passate stagioni.